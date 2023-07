Samardzic, per averlo l’Inter può sfruttare un interesse dell’Udinese! – TS

Il nome di Samardzic continua ad essere accostato all’Inter. Secondo TuttoSport i nerazzurri potrebbero avere un asso nella manica con l’Udinese.

CONTROPARTITA – L’Inter ha ancora bisogno di rinforzare il suo centrocampo. Potrebbe essere Lazar Samardzic il profilo più adeguato individuato dalla dirigenza nerazzurra. Secondo TuttoSport, infatti, il calciatore serbo continua a piacere all’Inter, che per averlo potrebbe sfruttare un’interessamento dell’Udinese per il nerazzurro Francesco Pio Esposito. Non è escluso, infatti, che l’attaccante possa diventare una contropartita nella trattativa per Samardzic. Lo stesso vale per il giovane talento Giovanni Fabbian, solo per un prestito però.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini