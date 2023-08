IN – Samardzic-Inter, problemi dopo l’ultimo incontro: la situazione

Il trasferimento di Samardzic all’Inter ora è in bilico, complici delle difficoltà dell’ultimo momento. L’incontro in sede andato in scena nel pomeriggio doveva completare tutto l’iter, invece sono sorti dei problemi: ecco le informazioni avute dalla nostra redazione.

IL RISCHIO – Ieri Lazar Samardzic aveva confidato di non sapere quando avrebbe firmato il contratto con l’Inter, e ora c’è il rischio che non avvenga. Dopo l’accordo avvenuto la scorsa settimana con l’Udinese, così come le visite mediche svolte ieri mattina, oggi si doveva completare tutto. Nel pomeriggio è andato in scena un incontro con l’entourage del centrocampista, ma la redazione di Inter-News.it apprende che sono sorte delle questioni contrattuali (condizioni cambiate) al momento non risolte. L’Inter si augura che la situazione Samardzic si sistemi nei prossimi giorni, ma la firma ovviamente non arriverà oggi. E la speranza generale è che a questo punto arrivi, dato che lato giocatore (o meglio, lato chi segue il giocatore) sono spuntati degli imprevisti. L’intoppo, ovviamente, al momento blocca anche il trasferimento di Giovanni Fabbian all’Udinese, a sua volta ancora non ufficiale. Fra i due club tutto è definito, tanto che è arrivato l’OK dei friulani alle visite mediche, ma ora la trattativa Samardzic torna in discussione.