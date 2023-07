Samardzic, se l’Inter non convince l’Udinese viva l’altra pista − CdS

L’Inter deve riempire un ultimo vuoto a centrocampo. Piace e non poco Lazar Samardzic, talentino serbo per cui c’è però da convincere l’Udinese

TAPPARE − Coperto il buco Marcelo Brozovic con Davide Frattesi, ora toccherà tappare quello lasciato da Roberto Gagliardini. Per farlo l’Inter punta a Samardzic dell’Udinese. Il talento serbo piace tanto alla dirigenza nerazzurra, ma c’è da convincere il club friulano a lasciarlo andare in prestito con diritto e non obbligo di riscatto per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. In caso di fumata nera, resta sempre viva l’ipotesi di un fresco ex Udinese come Roberto Pereyra. L’argentino è svincolato e sarebbe un’operazione low cost.

Fonte: Corriere dello Sport − Pietro Guadagno