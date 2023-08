Samardzic-Inter fatta, ma ancora un’ultima situazione da definire – Sky

Samardzic all’Inter si farà, di dubbi non ce ne sono più. Il centrocampista proveniente dall’Udinese farà le visite mediche probabilmente all’inizio della prossima settimana, perché c’è da completare un’ultima situazione.

IN CHIUSURA – Nella serata in cui Gianluca Scamacca accetta l’Atalanta c’è comunque un’altra operazione in entrata per l’Inter, oltre al portiere Yann Sommer. Lo conferma Luca Marchetti a Sky Sport 24: «Si dovrebbe chiudere nelle prossime ore, definitivamente, la trattativa per Lazar Samardzic. L’accordo totale con i club c’è, mancano i dettagli. Non c’è stata ancora la stretta di mano fra l’Inter e Samardzic, si devono discutere dei dettagli. Credo che entro il weekend sarà chiusa anche questa operazione». Il giocatore stasera era in tribuna nell’amichevole dell’Udinese.