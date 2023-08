Samardzic, Inter coerente all’accordo originale! Una volontà − Sky

Operazione bloccata per Lazar Samardzic all’Inter, tutta colpa per l’ingresso in scena di nuove figure a rappresentare il serbo

LA SITUAZIONE − Samardzic-Inter, ad oggi, tutto bloccato. Da Sky Sport 24, Luca Cilli spiega la situazione: «Samardzic? L’Inter ha chiuso effettivamente per il giocatore con l’Udinese. Ma poi questa operazione, oggi bloccata, è cambiata perché in sede sono entrate altre figure a trattare per il giocatore, che hanno cambiato le carte in tavola. Chiaramente l’Inter non intende alzare la proposta fatta. Molto dipenderà dalla volontà del giocatore».