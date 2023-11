Samardzic ha voglia di Juventus. Udinese, no ad un Inter bis – TS

Lazar Samardzic vuole la Juventus, la Juventus vuole il giocatore. Sembra oramai tutto delineato per l’approdo del giocatore a Torino, svela TuttoSport.

ERRORI – In estate sono stati fatti degli errori, il primo lasciare che papà Mladen si inserisse nella trattativa già conclusa tra Udinese e Inter. Ora la famiglia Pozzo vorrebbe evitare una situazione di questo tipo, per tale motivo gestiranno la situazione direttamente loro. La trattativa con la Juventus è aperta, solo se l’Udinese manterrà il prezzo fatto all’Inter ad agosto. La cessione è in mente anche per gennaio, perché Cioffi e l’intero club vogliono giocatori dediti al 100% alla causa. Samardzic sembra non esserlo e spinge per abbracciare il progetto di una big.

Fonte: TuttoSport – Nicolò Schira