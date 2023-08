Samardzic, ennesimo colpo di scena! Riapertura Udinese

Samardzic è tornato in Friuli da domenica e ora c’è una novità che potrebbe essere particolarmente rilevante per capire quale sarà il suo futuro. L’Udinese lo riaccoglie, come annuncia Criscitiello.

DI RITORNO – Lazar Samardzic doveva essere già dell’Inter, invece tutto si è fermato. Da diversi giorni non ci sono novità, complici le richieste del padre-agente e l’assurda questione di un nuovo intermediario. Michele Criscitiello, direttore di Sportitalia, annuncia che in questo momento si sta allenando con l’Udinese seppur a parte, non in gruppo. Per ora quindi tutto fermo sul fronte Samardzic, anche se gli accordi fra i due club sono definiti. C’è un ultimatum dell’Inter, altrimenti il trasferimento salterà del tutto.