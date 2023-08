Samardzic si chiude? Summit a ore! Inter, ora sfoltire: 2 via presto

Sta per arrivare l’ora di Lazar Samardzic. Nelle prossime ore ci sarà un nuovo incontro con l’Udinese per chiudere. Poi l’Inter dovrà sfoltire, due in partenza

IN VIA DI DEFINIZIONE − In chiusura l’operazione Samardzic. L’Inter è pronta a definire il sesto colpo del suo mercato estivo. Come riferisce Fabrizio Romano, è già stato fissato un incontro con l’Udinese per concludere il tutto. Affare da 15 milioni di euro più l’inserimento di Giovanni Fabbian, su cui l’Inter manterrà comunque un diritto di riacquisto. Poi si penserà anche a sfoltire il centrocampo. Sul piede di partenza Lucien Agoumé e Stefano Sensi. I due lasceranno presto Milano.