Salihamidzic: “Alaba ha rifiutato il rinnovo. LascerÃ  il Bayern Monaco”

Salihamidzic: “Alaba ha rifiutato il rinnovo. Lascerà il Bayern Monaco”

Condividi questo articolo

(Photo DreamsTime.com)

Hasan Salihamidzic, direttore sportivo del Bayern Monaco, ha annunciato l’addio di David Alaba a margine della rotonda vittoria dei bavaresi contro il Salisburgo, ieri sera. Inter e Juventus restano in agguato

ROTTURA – Il futuro di David Alaba è lontano dal Bayern Monaco. L’ha confermato anche Hasan Salihamidzic, direttore sportivo dei bavaresi, che, ai microfoni di “Sky Sport Deutschland”, a margine della gara di ieri contro il Salisburgo: «Non avrei mai pensato che saremmo arrivati a questo punto. Ma abbiamo formulato un’offerta di rinnovo più volte rifiutata e dobbiamo accettare che lui lascerà il Bayern Monaco. Il Bayern non tornerà sul mercato per cercare un difensore centrale. Ci consideriamo a posto in quel ruolo». Nelle ultime settimane il calciatore austriaco è stato accostato alla Juventus e all’Inter, ma la concorrenza è parecchio agguerrita in tutta Europa.