Salcedo al Verona, non l’unico acquisto “nerazzurro”: un altro rientro

Eddie Salcedo Inter-Lugano

Salcedo tornerà al Verona, che si sta accordando con l’Inter per prolungare il prestito dell’attaccante classe 2001. Secondo Gianluca Di Marzio, in chiusura di “Calciomercato – L’Originale”, non sarà l’unico rientro di un giocatore di proprietà nerazzurra. Anche se l’altro è dell’Atalanta.

DOPPIO COLPO – Il Verona riavrà a breve Eddie Salcedo e Matteo Pessina. L’attaccante classe 2001 era tornato all’Inter, e ha pure fatto qualche spezzone nelle amichevoli della scorsa settimana, ma è solo di passaggio. Ivan Juric ha spinto per riaverlo, dopo le diciassette presenze (con un gol) all’Hellas nella scorsa Serie A. Così come Salcedo tornerà anche Pessina, che al momento è infortunato. Dall’Atalanta il Verona sta prendendo pure un altro giocatore, il giovane Ebrima Colley pure lui attaccante (vedi articolo).