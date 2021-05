Salcedo torna all’Inter. Per Dimarco invece il Verona chiede Radu – TS

In arrivo affari col Verona, in particolare Salcedo e Dimarco. Per il secondo però il club vorrebbe Ionut Radu. Di seguito la notizia riportata da “TuttoSport” oggi in edicola.

AFFARI – L’Inter lavora per il mercato in entrata e tra i primi nomi da prendere in considerazione inevitabilmente Eddie Salcedo, giovane attaccante in prestito al Verona che in questa stagione ha finalmente mostrato parte del suo talento. Il calciatore, come riportato da “TuttoSport”, rientrerà a Milano e sarà valutato dal tecnico nel corso dell’estate. Discorso diverso invece per Federico Dimarco, in prestito con diritto di riscatto fissato a 6.5 milioni. Per il ritorno dell’esterno – che di fatto sostituirà Ashley Young -, il Verona avrebbe chiesto Ionut Radu all’Inter. Il club però prima dovrà valutare la questione Samir Handanovic.

Fonte: TuttoSport – S.P.