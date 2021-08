Salcedo saluta l’Inter, destinazione a sorpresa sul gong! La formula

Salcedo lascia l’Inter e passa allo Spezia. Secondo quanto riporta Di Marzio, il giovane attaccante andrà in prestito al club ligure.

ARRIVEDERCI – Eddie Salcedo continua la sua avventura in Serie A, ma non al Cagliari come sembrava nelle ultime ore. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, il giovane attaccante è a un passo dallo Spezia di Thiago Motta. Colpo di scena a pochi minuti dal gong che chiuderà il mercato estivo. Dopo Lucien Agoumé (oggi ufficiale al Brest, vedi articolo) nella scorsa stagione, l’Inter torna a collaborare con la società ligure. Per Salcedo la possibilità di continuare a crescere dopo l’esperienza al Verona.