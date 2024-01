Salcedo ritorna in Italia? L’Inter ha due richieste dalla Serie B!

Eddie Salcedo, attualmente in prestito all’Eldense, potrebbe presto ritornare in Italia. L’Inter ha ricevuto due richieste dalla Serie B.

RICHIESTE − Salcedo pronto al rientro in Italia, dopo appena sei mesi di Eldense, nella seconda divisione spagnola. Come riferisce Gianluca Di Marzio, Lecco e Ternana hanno richiesto il giocatore all’Inter, che dunque potrebbe nuovamente girarlo in prestito, ma stavolta in Italia per visionarlo meglio. Il Lecco è ad oggi in vantaggio sulla Ternana.