Salcedo pronto a lasciare l’Inter. Su di lui, c’è forte il Cagliari

Salcedo vicino a lasciare l’Inter in prestito. Sul giocatore, lo scorso anno al Verona, c’è forte il Cagliari che dopo la cessione di Simeone cerca insistentemente una punta

IN USCITA − Il mercato in uscita dell’Inter rimane ancora molto attivo. Dopo la cessione di Valentino Lazaro, l’Inter potrebbe dare in prestito anche Eddie Salcedo. Sul giocatore, sono diverse le squadre che lo stanno corteggiando. Oltre al Brest in Francia e al Genoa, il giovane attaccante è finito in orbita Cagliari. Come riporta Luca Marchetti su “Tutti Convocati” i sardi, dopo aver perso Giovanni Simeone, stanno spingendo con i nerazzurri per arrivare al centravanti, lo scorso anno in prestito al Verona.