Salcedo, più Spezia che Inter per gennaio: niente ritorno? – SI

Salcedo è di proprietà dell’Inter, con un doppio prestito avvenuto il 31 agosto: prima al Genoa, poi allo Spezia. Secondo Pedullà è difficile che l’attaccante torni in nerazzurro in questo mercato.

NIENTE CAMBIO – Eddie Salcedo ha il 70% di possibilità di rimanere allo Spezia, secondo Alfredo Pedullà. Da Sportitalia Mercato il giornalista dà le percentuali per l’attaccante classe 2001, con l’Inter che prende il rimanente 30%. Da ricordare come il giocatore sia in prestito (doppio), quindi non possa eventualmente andare a un altro club (a meno che non sia il Genoa). E che lo Spezia ha il mercato bloccato, quindi non potrebbe nel caso sostituire Salcedo.