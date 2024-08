Salcedo può lasciare l’Inter: richiesta da una squadra di Serie C!

Salcedo è uno degli esuberi dell’Inter, assieme a Correa, e può andare via nelle ultime ore del mercato. Sull’attaccante classe 2001 c’è una richiesta da parte di un club di Serie C: lo riporta Di Marzio.

ESUBERO – L’esperienza all’Inter di Eddie Salcedo, che pure ha segnato un gol in amichevole quest’estate con la Pergolettese, non può certo dirsi felice. Preso nell’estate del 2018 come giovane molto promettente, non solo non ha mai debuttato in prima squadra ma anche i vari prestiti hanno avuto esito negativo. Pur essendo un attaccante, non è mai andato oltre i due gol a campionato. Dal 2019 al 2021 era al Verona, poi nel 2021-2022 allo Spezia, nel 2022-2023 a Bari e Genoa, nel 2023-2024 a Eldense in Spagna e Lecco. Nell’ultima stagione Salcedo è retrocesso in Serie C e proprio lì può giocare.

Salcedo, possibile la cessione dall’Inter alla Serie C

IL TENTATIVO – Come afferma Gianluca Di Marzio dal proprio account Twitter, c’è il Pescara che ha mostrato interesse per Salcedo. È in corso proprio in questi istanti un tentativo degli abruzzesi, che provano a prendere l’attaccante dall’Inter. Da capire se ci sarà una soluzione a titolo definitivo, visto che negli anni non si è mai riusciti a sistemarlo.