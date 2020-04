Salcedo e Dimarco futuro del Verona: Inter, Kumbulla piÃ¹ vicino? – GdS

Salcedo e Dimarco futuro del Verona: Inter, Kumbulla più vicino? – GdS

Eddie Salcedo e Federico Dimarco, secondo quanto riportato oggi dalla “Gazzetta dello Sport” saranno decisivi alla ripresa del campionato, e a prescindere da tutte le altre trattative di mercato, per l’Hellas Verona sono già dei punti fermi in vista del futuro.

KUMBULLA-INTER – L’Hellas Verona ha già le idee chiare riguardo il futuro di Eddie Salcedo e Federico Dimarco, entrambi in prestito dall’Inter. Il giovane attaccante in particolare, si è infortunato a dicembre, ma prima dell’infortunio aveva già mostrato colpi da talento purissimo: “Juric gli ha fatto al Genoa da padre putativo, l’ha voluto all’Hellas e ne ha accelerato la crescita. In caso di ripresa del campionato, per Salcedo ci saranno diverse occasioni per recuperare il tempo perduto. Dimarco, invece, a Verona si è intravisto, perché il blocco alla stagione gli ha permesso di giocare (bene) giusto una manciata di minuti, con la Juventus”. Notizie che fanno sicuramente piacere alla dirigenza dell’Inter, sempre concentrata sul fronte Marash Kumbulla.

