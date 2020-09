Salcedo al bivio, da Inter-Carrarese al mercato. Affare con il Verona? – Sky

Eddie Salcedo Inter-Lugano

Salcedo è stato uno dei protagonisti di Inter-Carrarese, allenamento congiunto andato in scena oggi (qui i gol). L’attaccante, però, non dovrebbe restare in nerazzurro da qui alla fine del mercato. Su di lui c’è il pressing del Verona, come riporta SkySport24

NOME IN USCITA – Eddie Salcedo ha dimostrato le sue qualità quest’oggi durante Inter-Carrarese, ma potrebbe non restare nella rosa a disposizione di Antonio Conte. L’attaccante, infatti, è al centro di una trattativa con il Verona, dove ha già giocato nella scorsa stagione. L’agente del calciatore era nella sede dell’Inter quest’oggi per discutere del suo futuro. Novità in arrivo nei prossimi giorni?