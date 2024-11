Salah obiettivo dell’Inter? La clamorosa voce dalla Spagna

Mohammed Salah rappresenterebbe il grande nome sul taccuino dell’Inter per rinforzare il suo reparto offensivo nella prossima stagione. Questo è quanto riportato dalla Spagna, sottolineando come si potrebbe arrivare a dama.

IL CALCIATORE – Mohammed Salah rappresenta uno dei più importanti calciatori del panorama internazionale, come l’Inter e le altre squadre italiane sanno bene. L’egiziano ha mostrato in maniera non così continua le sue abilità durante il periodo in cui ha militato in Serie A, alla Fiorentina e alla Roma. La sua piena affermazione nel calcio europeo è poi arrivata con il passaggio al Liverpool, club con il quale è stato protagonista di annate storiche e trionfi leggendari. Con i Reds, l’ala destra ha vinto sia in Inghilterra che in Europa, entrando nella storia del Liverpool non solo per i suoi successi ma anche per la sua leadership.

Salah e l’Inter, cosa si dice in Spagna?

L’INDISCREZIONE – Salah è in scadenza di contratto. Sono tante le pretendenti al calciatore egiziano, pronte ad approfittare della possibilità di ingaggiarlo a parametro zero nella prossima sessione estiva di calciomercato. Tra di esse, secondo quanto riportato da fichajes.net, vi sarebbe anche l’Inter. I nerazzurri, infatti, avrebbero l’intenzione di rinnovare il proprio reparto d’attacco in modo da rendere ancora più concreto il sogno di conseguire la vittoria della Champions League.

LA STRATEGIA – Per arrivare all’egiziano, l’Inter sarebbe pronta a privarsi di 3 dei 5 attaccanti che ora compongono il proprio pacchetto offensivo. Si tratta di Joaquin Correa e Marko Arnautović, che non rinnoveranno con i nerazzurri, e di Mehdi Taremi, che potrebbe lasciare dopo un solo anno. Che l’Inter abbia effettivamente la volontà di affondare il colpo per Salah è tutto da dimostrare. Di certo, un suo eventuale acquisto dovrebbe necessariamente inserirsi nel contesto di una vera e propria rivoluzione nell’attacco nerazzurro.