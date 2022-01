Sabatini: «Frattesi per il futuro dell’Inter. Vecino? Lazio lo vuole ma…»

L’Inter in questa sessione di mercato non sembra intenzionata a fare colpi in entrata. Ma lavora tanto in uscita. Stefano Sensi è vicino alla Sampdoria con la quale è praticamente tutto fatto e Ausilio e Marotta lavorano per il futuro.

FUTURO – Niente colpi in questo mercato invernale per l’Inter? Molto probabilmente è così. I nerazzurri lavorano principalmente in uscita. Sensi è fatta alla Sampdoria ma Sandro Sabatini, nel suo intervento su Sportmediaset, fa il punto su altre situazioni. «Vecino piace alla Lazio che lo vuole fortemente ma è fermata da Muriqi che dovrebbe andare al CSKA Mosca ma ancora non si sblocca. Il nome per il futuro del centrocampo dell’Inter? E’ Frattesi del Sassuolo. L’ex Monza piace ad Ausilio che lo vorrebbe a giugno».

Fonte: Sportmediaset