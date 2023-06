Sabatini: «Frattesi andrà all’Inter, Brozovic sacrificato. Va in Arabia»

Sabatini sicuro: l’Inter prenderà Davide Frattesi, mentre Marcelo Brozovic volerà in Arabia Saudita. Per il giornalista non si realizzerà un Bremer bis

LE INTENZIONI − Sandro Sabatini, in collegamento su Radio Sportiva, parla delle mosse di mercato dell’Inter a centrocampo: «Frattesi come Bremer? Credo che sia intenzione dell’Inter prendere Frattesi, i nerazzurri sono in vantaggio su tutte. Il giocatore ha rifiutato una proposta più sostanziosa dalla Premier League. Lui andrà all’Inter e Brozovic sarà sacrificato, andrà in Arabia. La cosa che mi fa sorridere forse amaramente è che evidente che l’Arabia sta operando attraverso il calcio una politica ad ampio respiro. Mi colpisce la notizia di Brozovic soprattutto se confrontata con il tifoso Enrico Mentana che ne invoca la sua permanenza. Insomma, Frattesi prenderà il posto di Brozovic».