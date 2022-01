Sabatini: «Derby Inter-Milan per Scamacca? Sì, ma nerazzurri avanti»

L’Inter ha di fatto chiuso, salvo sorprese, il suo calciomercato invernale. Il doppio colpo Gosens-Caicedo (manca ancora ufficialità) sistema l’Inter nell’immediato e nel futuro. Ora i nerazzurri lavorano già per l’estate con molti nomi caldi, come quello di Gianluca Scamacca.

DERBY – Gosens-Caicedo è un doppio colpo prezioso per l’Inter per l’immediato ma anche per il futuro visto che il futuro di Ivan Perisic è in bilico (vedi articolo). I nerazzurri lavorano per il futuro, per il mercato estivo. Il nome caldo è quello di Gianluca Scamacca, ecco il pensiero di Sandro Sabatini ospite a Sportmediaset. «Derby di mercato per Scamacca? Sì, ma Inter molto in vantaggio. Le notizie del giorno sono che Kolarov smetterà ma non verrà rimpiazzato. Scamacca fa parte di un pacchetto assieme a Frattesi, sempre del Sassuolo e Bremer del Torino». Insomma, la strada è tracciata per il futuro dei nerazzurri.