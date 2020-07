Rummenigge: “Alaba? Fiducioso che finirà la carriera al Bayern Monaco”

Rummenigge parla della stagione di David Alaba al Bayern Monaco e del possibile addio ai tedeschi. Il dirigente sottolinea le qualità del difensore, accostato all’Inter nelle ultime settimane. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport DE

SVOLTA DI MERCATO? – Karl-Heinz Rummenigge chiaro sul difensore del Bayern Monaco: «Prima di tutto devo dire che Alaba ha avuto un’ottima stagione. Per necessità ha dovuto giocare come difesa centrale perché abbiamo avuto diversi infortuni. Lo ha fatto a pieni voti. Avevamo bisogno di un calciatore che agisse come leader difensivo. Nello stadio vuoto, le sue istruzioni mostravano quanto bene organizzasse dalla retroguardia. Anche con il suo stile di gioco è un giocatore molto, molto importante per noi, non dobbiamo parlarne. Sono comunque ottimista sul fatto che alla fine della stagione troveremo una soluzione e che David finirà persino la sua carriera qui».