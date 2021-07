Rui Costa nuovo presidente del Benfica: chiude lui Joao Mario con l’Inter?

Rui Costa, ex centrocampista di Fiorentina e Milan, è il nuovo presidente del Benfica dopo l’arresto di Vieira (vedi articolo). Era stato a Milano a inizio settimana per trattare Joao Mario: chiude lui con l’Inter?

L’ANNUNCIO – “Il Benfica informa che, in virtù dello statuto e della comunicazione realizzata oggi dal presidente Luis Filipe Vieira, il vicepresidente Rui Costa assume, con effetto immediato, la presidenza del club. La nomina ha l’appoggio unanime della dirigenza”. Questo il comunicato della società di Lisbona, a seguito degli sviluppi di inizio settimana. Proprio negli scorsi giorni Rui Costa era stato a Milano per parlare sia con Federico Pastorello sia con l’Inter in sede. Dovrebbe essere lui a concludere quindi l’operazione Joao Mario, per il quale si discute di un accordo a sette milioni e mezzo di euro a titolo definitivo.