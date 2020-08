Rover: “Che piacere restare al Sudtirol! Squadra strutturata e ambiziosa”

Matteo Rover, attaccante cresciuto nelle giovanili dell’Inter Primavera oggi ufficialmente giocatore del Sudtirol a seguito del riscatto (vedi QUI), ai microfoni del club ha espresso tutta la sua soddisfazione.

LE PAROLE – Rover attraverso i microfoni del club ufficiale ha parlato così del riscatto del club: «Mi fa enormemente piacere restare in una società strutturata e ambiziosa. Questa è una realtà con grandi potenziali. Sono orgoglioso della fiducia accordatami da tutti e non vedo l’ora di iniziare il nuovo campionato. Alle spalle, personalmente, mi lascio una stagione abbastanza positiva, che purtroppo si è bruscamente interrotta per i motivi che conosciamo e che a livello di squadra ci vedeva impegnati a scalare qualche posizione, peccato per com’è andata poi nei play-off, per cui ci eravamo preparati veramente bene. Archiviato il passato, ora abbiamo il dovere di voltare subito pagina e di guardare avanti con rinnovata fiducia. Proiettiamo pensieri e obiettivi alla nuova annata agonistica con il fermo desiderio di lavorare costantemente con impegno e determinazione per puntare al miglior risultato possibile».

Fonte: www.fc-suedtirol.com