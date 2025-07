Rovella sempre nella lista dei desideri dell’Inter! Ma 2 nodi

Nicolò Rovella continua ad essere uno dei primi nomi nell’agenda dell’Inter per rimpiazzare l’eventuale partente Hakan Calhanoglu. 2 sono gli ostacoli alla chiusura dell’operazione.

LA SITUAZIONE – Nicolò Rovella non è un nome banale per la dirigenza dell’Inter. I vertici di mercato della società nerazzurra, infatti, concepiscono il centrocampista italiano come uno dei profili indubbiamente più interessanti per prendere il posto – nell’eventualità della sua cessione – di Hakan Calhanoglu. Non è un mistero che per il calciatore della Lazio vi sia una convergenza tra dirigenza e staff tecnico nerazzurri. Piuttosto, il problema da affrontare è di natura diversa e duplice.

Rovella piace tantissimo all’Inter, ma 2 fattori devono essere tenuti in considerazione

GLI OSTACOLI – Come riferito da Matteo Moretto durante una live trasmessa sull’account Youtube di Fabrizio Romano, al momento l’Inter deve fare i conti con due elementi che frenano le sue ambizioni sul fronte Rovella. Il primo è quello legato alla volontà del calciatore – il quale è molto legato alla Lazio – che finora non si è manifestato nel senso di una decisione piena a favore dell’approdo in nerazzurro in estate. Il secondo concerne le intenzioni della Lazio, secondo cui soltanto il pagamento della clausola rescissoria di 50 milioni di euro potrebbe far cambiare la realtà. Una realtà che, fin quando arriveranno offerte di entità inferiore, coinciderà inevitabilmente con la permanenza di Rovella a Roma – a meno di clamorose sorprese.