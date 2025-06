Rovella-Inter, trattativa complicata: c’è un’alternativa low-cost

L’Inter a centrocampo potrebbe seriamente prendere in considerazione l’acquisto di Nicolò Rovella dalla Lazio. Il giocatore piace ma c’è una importante clausola da pagare, per questo potrebbe essere presa in considerazione un’alternativa low-cost.

SOLUZIONE COSTOSA – Recentemente l’Inter è stata accostata al nome di Nicolò Rovella più di una volta. La ragione di questo intreccio è legato alle sirene turche che suonano per Hakan Çalhanoğlu. Il giocatore non disdegnerebbe l’approdo al Galatasaray per 10 milioni di euro. Un’altra motivazione che fa propendere l’Inter verso Rovella è la poca convinzione a dare altre chance a Kristjan Asllani. L’albanese fino ad ora non ha mai dato la sensazione di poter guidare il centrocampo nerazzurro con la dovuta qualità e personalità. Il centrocampista della Lazio classe 2001, ha 25 anni (quindi giovane ma con esperienza) e poi è entrato anche nelle rotazioni della Nazionale maggiore. L’unico ostacolo tra lui è l’Inter è rappresentato dalla clausola di 50 milioni che l’Inter dovrebbe pagare per assicurarsi il cartellino.

Inter, e se il futuro fosse già in casa? Ecco l’alternativa a Rovella

OCCASIONI – L’Inter potrebbe ingaggiare il giovane centrocampista della Lazio per sostituire Çalhanoğlu. Rovella è un mediano ma che abbina alla corsa anche una certa qualità. Citando l’ex ct della Nazionale, Spalletti, si può tranquillamente affermare che Rovella è un giocatore ‘pulito’, ovvero che ripulisce il gioco. È un difensore prestato al centrocampo. Tanti contrasti e tanta corsa per recuperare i palloni e far ripartire l’azione. A livello economico sarebbe un acquisto completamente in antitesi rispetto a quello, fatto 4 anni fa, a parametro 0, del turco. Il nuovo percorso green dell’Inter potrebbe far aprire un nuovo scenario che andrebbe ad abbassare i costi ma permetterebbe di avere in squadra un giocatore molto simile al giocatore biancoceleste. I nerazzurri hanno un diritto di recompra per 12 milioni entro il 2025 su Giovanni Fabbian. Il giocatore del Bologna ha disputato le stesse partite di Rovella al Bologna, segnando però 8 reti. Sarebbe una soluzione low-cost ma garantirebbe freschezza e qualità in mezzo al campo.