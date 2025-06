Rovella per l’Inter se parte Calhanoglu: clausola, ipotesi e scenari – CdS

Il primo nome sulla lista dell’Inter in caso di addio di Calhanoglu è Rovella della Lazio. Il regista di Maurizio Sarri ha una clausola rescissoria nel proprio contratto senza scadenza.

LA SITUAZIONE – I destini di Nicolò Rovella e Hakan Calhanoglu potrebbe incrociarsi: nel caso in cui il Galatasaray soddisfacesse le richieste dell’Inter (35-40 milioni di euro), allora l’Inter andrebbe a piombare sul regista milanese, nato peraltro a pochi chilometri dallo Stadio San Siro. Rovella è in cima alla lista della dirigenza nerazzurra se Calhanoglu lasciare Milano, prima anche di Samuele Ricci ed Ederson. La clausola che la Lazio ha messo nei suoi confronti è di 50 milioni di euro, di cui 17 di questi andrebbero alla Juventus (il prezzo d’acquisto nel 2023 con riscatto obbligatorio al termine del prestito biennale). Ci sarebbe un’ipotesi secondo cui l’Inter potrebbe inserire Kristjan Asllani come contropartita tecnica, ma al momento non ci sono margini.

Rovella ad una scelta delicata nel caso bussasse l’Inter

SCENARI – In casa Lazio, nonostante Rovella sia un punto fermo della squadra, sanno che gli scenari potrebbero cambiare nel caso in cui bussassero Marotta e Ausilio alla porta. Vero che Rovella si sente ormai laziale, ha costruito famiglia a Roma e a settembre diventerà anche papà. Ma è altrettanto vero, che sia cresciuto a Milano, i genitori abitano a tre o quattro chilometri di distanza da San Siro, e da bambino coltivava la passione per l’Inter. La prospettiva di raccogliere l’eredità di Calhanoglu e tornare subito in Champions lo costringerebbe a una scelta delicatissima.

