Per Rovella l’Inter fa sul serio! Lazio rifiuta offerta importantissima

Nicolò Rovella è il grande obiettivo dell’Inter per il centrocampo in caso di separazione da Hakan Calhanoglu. La prima offerta, importante, dei nerazzurri non è stata per ora accettata dai biancocelesti.

IL PUNTO – Per Nicolò Rovella l’Inter non intende mollare di un centimetro. Con la consapevolezza del possibile addio di Hakan Calhanoglu in estate – considerando il pressing del Galatasaray per il turco e la volontà di quest’ultimo di tornare in Turchia – la squadra nerazzurra non ha alcun dubbio riguardo la necessità di guardarsi già intorno alla ricerca di un degno sostituto del suo numero 20. In quest’ottica, lo sguardo della dirigenza si è posato innanzitutto sul profilo dell’ex Juventus, dimostratosi all’altezza di una big nell’ultima stagione disputata in biancoceleste.

Rovella, l’offerta dell’Inter e la posizione della Lazio

LA NOTIZIA – Come riferito da Alfredo Pedullà a Sportitalia, l’interesse dell’Inter per Rovella è così concreto da aver prodotto la prima offerta presentata alla Lazio per il suo ingaggio. Ai biancocelesti sono stati offerti circa 35 milioni di euro più il cartellino di Kristjan Asllani, una proposta decisamente importante che testimonia due realtà sempre più chiare. La prima è che l’Inter è entrata nell’ottica di cedere Calhanoglu in questa finestra di mercato, vuoi per il suo pressing volto alla cessione vuoi per i continui problemi fisici che ne stanno posticipando il rientro in gruppo. La seconda è che la figura di Rovella viene vista dalla dirigenza meneghina come ideale – tenuto conto delle sue qualità e del suo potenziale – per detenere le chiavi della regia dell’Inter. Ai posteri l’ardua sentenza.