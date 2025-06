Rovella-Inter, Fabiani (DS Lazio): «Pezzi migliori mai da cedere in Italia»

Il DS della Lazio Angelo Maria Fabiani si esprime sulla Lazio e sul mercato in uscita. Il dirigente prova ad avvisare le big della Serie A. Non è un mistero l’interesse dell’Inter per Nicolò Rovella.

PEZZI MIGLIORI – Le parole del DS della Lazio Fabiani a LazioSiamoNoi: «Io sono una persona seria, corretta e coerente: ho sempre detto che la Lazio non avrebbe mai ceduto i sui pezzi migliori, soprattutto in Italia e in quelle squadre che possono “competere alla pari” per qualcosa di importante. E questo è quello che sta accadendo. La società riesce a dire no a richieste importanti che ci sono state davvero. E parlo di Gila, Castellanos, Gigot, Rovella, Tavares che a gennaio non abbiamo ceduto al Milan per una cifra importante».

POTENZIARE – Fabiani lancia un avviso anche all’Inter su Rovella: «I ragionamenti fatti con Sarri erano sul fare qualche uscita e qualche entrata, ovvero di togliere gli esuberi, che non rientrano nel progetto tecnico della società. Lui non ha mai detto di mandare via Tavares, Castellanos, Rovella, ecc. L’idea era di completare e potenziare una squadra che, a detta non di Fabiani ma degli addetti ai lavori, lo scorso anno per gran parte del campionato ha divertito e stupito».

VALUTAZIONI IN UN CASO – Infine, Fabiani conclude: «Oggi il patrimonio della società è costituito da una richiesta straordinaria per i nostri giocatori, e la nostra forza è quella di dire ‘no’. Se qualcuno mi impone di dire ‘sì’, mi alzo e me ne vado. Per cui la gente deve stare tranquilla e serena. La squadra che lo scorso anno hanno ammirato non l’abbiamo smantellata, ma andremo nel prossimo futuro, se possibile, a potenziarla. Bisogna arrivare al momento tale che questa società abbia del suo, non dei prestiti. Poi se ci saranno delle richieste sul mercato per i pezzi migliori allora verranno fatte delle valutazioni per il bene della Lazio».