Rovella, i dettagli della prima offerta! La Lazio alza un muro – SI

Si mantiene caldo l’asse che da Milano porta a Roma. Come raccolto da Sportitalia, l’Inter ha iniziato a fare sul serio per Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio.

RIFIUTO – La Lazio ha respinto la prima offensiva dell’Inter per Nicolò Rovella. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la dirigenza nerazzurra avrebbe presentato un’offerta da 35 milioni di euro, a cui si sarebbe aggiunto il cartellino di Kristjan Asllani, con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Una proposta importante, ma che non ha convinto il presidente Claudio Lotito. La società biancoceleste, infatti, continua a fare muro e chiede il pagamento integrale della clausola rescissoria fissata a 50 milioni di euro. Nessuna apertura, almeno per ora, a formule alternative o valutazioni inferiori al valore fissato nel contratto del centrocampista classe 2001. L’Inter vuole farsi trovare subito pronta in caso di cessione di Hakan Calhanoglu. E il nome del laziale è in cima alla lista.