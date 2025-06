Rovella post-Calhanoglu? L’Inter ha chiesto informazioni! Il retroscena – SI

Negli ultimi giorni l’Inter ha messo i riflettori su Nicolà Rovella, centrocampista di proprietà della Lazio. Di seguito il retroscena della notizia secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà.

RETROSCENA – L’Inter si è mossa con decisione, sondando il terreno con una proposta concreta: circa 35 milioni di euro più il prestito con diritto di riscatto di Kristjan Asllani, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Un’operazione che sembra più un’esplorazione preventiva, dettata dalla necessità di cautelarsi in caso di offerte irrinunciabili per Hakan Calhanoglu, sempre più uomo mercato a livello europeo. Ma l’interesse per Rovella non è da sottovalutare. La risposta della Lazio, però, è stata netta: nessuna apertura alla proposta nerazzurra. Il club biancoceleste ha infatti ribadito l’esistenza di una clausola rescissoria da 50 milioni di euro, l’unica via percorribile per chi volesse assicurarsi il talento di Rovella. Una clausola che, peraltro, può essere attivata solo con il consenso del calciatore, il quale non ha ancora espresso alcuna volontà di lasciare la Capitale.

Lazio bloccata dal mercato: cedere Rovella una necessità?

IN ATTESA – La Lazio, con il mercato di fatto paralizzato e in attesa di un incontro chiarificatore con Sarri, previsto per questo fine settimana, vive una fase delicata. Una situazione che in molti, superficialmente o per convenienza, fingono di ignorare. Ma la realtà è che il club di Lotito, oggi più che mai, fatica a pianificare il futuro, complice l’assenza di una direzione tecnica chiara e la necessità di cedere per sbloccare le operazioni in entrata. L’Inter, per ora, resta alla finestra, ma il segnale è chiaro: Rovella è un obiettivo concreto. E nei prossimi giorni, tra incastri di mercato e nuove strategie, potrebbero aprirsi spiragli inattesi.