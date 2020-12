Rovella al centro di uno scontro tra Inter e Juventus? La situazione

Nicolò Rovella è uno dei prospetti più interessanti del campionato italiano, e potrebbe finire al centro di uno scontro tra Inter e Juventus. Ecco la situazione che riporta “Seriebnews”.

SGARBO – Nicolò Rovella si sta mettendo in mostra tra i giovani più interessanti della Serie A. Il centrocampista classe 2001 del Genoa è già sui taccuini di molti club, comprese Inter e Juventus. I nerazzurri stanno lavorando sottotraccia da diverso tempo, sfruttando gli ottimi rapporti tra i due club. Ma negli ultimi tempi i bianconeri starebbero tentando un sorpasso decisivo. Infatti, la Juventus sta lavorando a uno scambio col Genoa, con protagonista un altro giovane. Il nome è quello di Manolo Portanova, centrocampista della Juventus Under-23 e figlio dell’ex difensore Daniele. Il profilo del centrocampista classe 2000 piace molto al club di Enrico Preziosi, e i bianconeri vorrebbero usarlo proprio come pedina di scambio per arrivare a Rovella. Una situazione che metterebbe in scacco l’Inter, costringendola a lavorare a una soluzione simile. Potrebbe riaprirsi lo scenario di un ritorno di Andrea Pinamonti a Genova?