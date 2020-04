Romulo: “Conte tra i migliori, lo voglio. A gennaio trattativa con l’Inter”

Romulo è stato intervistato quest’oggi in una diretta Instagram sul profilo di Nicolò Schira. Il centrocampista ripercorre le varie tappe della sua carriera e spunta un aneddoto: era vicino all’Inter di Antonio Conte sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni

ANEDDOTO BIANCONERO – Romulo sottolinea la stima di Marotta e Conte: «Primo gol? Bellissimo colpo di testa con un grande assist di Pizarro. Sei mesi prima di andare alla Juventus, il tecnico mi voleva già lì: uno degli allenatori migliori al mondo. Volevo essere allenato da lui a tutti i costi. E’ come un martello, toglie da un calciatore tutto quello che ho. Marotta mi stava seguendo, il mio procuratore ha parlato con la Juventus: all’inizio hanno detto no, ma eravamo già praticamente d’accordo. Conte continuava a spingere, poi abbiamo chiuso 6 mesi dopo, ma poi c’era Allegri. Avevo quella voglia di essere allenato da Conte».

FUTURO INCERTO – Romulo e l’opzione nerazzurra, occhio al futuro: «Lui ti ha richiesto anche all’Inter? Quando ho letto che Conte mi voleva, i miei occhi brillavano ancora di più. Mi fa piacere che uno come lui mi abbia voluto. In realtà c’era l’interesse: il mio contratto scade adesso, arriverei a parametro zero. Ci sono stati contatti col mio agente Pastorello. A me fa molto piacere che ci sia stata una trattativa e loro mi abbiano cercato. Nuovo affare in estate con l’Inter? Mai dire mai».