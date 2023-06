Ancora un altro derby fra Inter e Milan, questa volta sul mercato. Dopo la questione Thuram (vedi articolo) è il turno di Romero. TuttoSport spiega a che punto sono le due dirigenze milanesi.

DERBY – Il calciomercato permette a Inter e Milan di continuare a scontrarsi, come se i numerosi derby disputati nella stagione appena trascorsa non fossero stati già abbastanza. Dopo Marcus Thuram e l’idea Davide Frattesi, le due milanesi hanno puntato entrambe anche Luka Romero. Il calciatore argentino, classe 2004, è in scadenza di contratto con la Lazio a partire dal primo luglio. Dunque, la possibilità di raggiungere a zero il biancoceleste fa gola alle due dirigenze di Milano. Secondo TuttoSport nella corsa a Romero il Milan sembrava essere in vantaggio sulle pretendenti e vicino a chiudere l’affare. Piero Ausilio, però, si è insinuato nella trattativa e ha aperto un dialogo con Fali Ramadani, agente del calciatore. L’incontro avvenuto la scorsa settimana potrebbe aver invertito la rotta, portando l’Inter in avanti nella corsa a Romero.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna