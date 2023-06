Romero, Inter controsorpassata: trasferimento in chiusura – Sky

Si è parlato negli ultimi giorni di occasione Romero a zero per l’Inter, essendo in scadenza venerdì con la Lazio. Per il talento argentino, però, Sky Sport parla di un nuovo sorpasso.

NIENTE DA FARE – Non sarà – probabilmente – l’Inter la destinazione di Luka Romero. L’argentino classe 2004, nato in Messico e reduce dai Mondiali Under-20, è in uscita dalla Lazio visto che il suo contratto scade fra quattro giorni e non rinnoverà. Si era parlato dei nerazzurri, ma Gianluca Di Marzio durante Calciomercato – L’Originale su Sky Sport afferma che il Milan è alle battute finali per prenderlo a parametro zero. Per Romero quindi sfuma l’opzione Inter.