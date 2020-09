Romano: “Vidal-Inter? L’incastro è Godin! Rennes tallona Cagliari. Kanté…”

Condividi questo articolo

Diego Godin

Vidal è davvero a un passo dall’Inter (vedi articolo) che però ha necessità di vendere Godin. Secondo Fabrizio Romano, intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati”, in onda su “Radio 24” – fa il punto sull’incastro definitivo. Una riflessione anche su Kanté

BLOCCO – Arturo Vidal “bloccato” da Diego Godin, è questa in sostanza la situazione descritta da Fabrizio Romano: «L’Inter in questo momento ha tanti tesserati, considerando anche i giocatori rientrati dai prestiti, e soprattutto deve vendere Godin. E’ questo l’incastro definitivo per sbloccare Vidal. Non c’è ancora l’accordo economico definitivo con il Cagliari e il Rennes continua a provarci. Una volta ceduto Godin, potrà arrivare Vidal. N’Golo Kanté? Oggi per l’Inter conta vendere. Io però penso che l’operazione Kanté, anche per i costi elevati, sarà davvero difficile. Certamente sarà fatto qualcos’altro ma per prima cosa bisogna vendere».