Romano: «Vasquez in uscita, OK di Gattuso e Valencia. Resta un freno!»

Vasquez è stato accostato anche all’Inter nelle scorse settimane. Il giovane difensore del Valencia può lasciare il club, ma resta un freno legato alla formula di trasferimento

IN USCITA − Il ventenne Jesus Vasquez è finito nel mirino di diversi club europei. Tra queste anche l’Inter, che ha messo gli occhi sul giovane difensore già da tempo. Sia il Valencia che lo stesso tecnico Rino Gattuso hanno dato il loro via libera ma resta un freno non banale. Lo rivela su Twitter l’esperto di mercato Fabrizio Romano: «Getafe e altri club vorrebbero ingaggiare Vasquez, considerato un talento molto interessante. Il board del Valencia e Gattuso, sono pronti a lasciarlo partire ma il patron singaporiano Peter Lim non approva al momento il trasferimento in prestito».