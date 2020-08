Romano: “Tonali, Milan spinge. Sandro non tradisce patto Inter, ma…”

Intervenuto all’interno della rubrica a lui riservata su “Calciomercato.com”, Fabrizio Romano ha parlato di Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, conteso da Inter e Milan

INTRIGO – Queste le parole di Fabrizio Romano che fa il punto sull’operazione Sandro Tonali, centrocampista del Brescia, nel mirino di Inter e Milan. «Sandro Tonali va di corsa. Lo fa da sempre, un predestinato che già dalle prime partite in Serie B col Brescia quasi da bambino aveva fatto vedere di essere diverso. Non vuole perdere tempo, il futuro è oggi. Ecco perché l’intrigo di mercato con il Milan che spinge per prenderlo e l’Inter che rallenta sul più bello lo vede direttamente coinvolto: tutto vero, Sandro aveva una base d’intesa sul contratto coi nerazzurri che vi abbiamo raccontato da aprile. Ha aspettato, rispettato, mantenuto silenzio e professionalità con l’avvocato Bozzo».

PRESSING – Romano le attuali situazioni da parte dell’Inter, che avrebbe un po’ frenato, e del Milan che invece starebbe spingendo sull’accelerazione per il talento delle Rondinelle. «Tonali ha detto sì con entusiasmo all’Inter, ma quattro mesi dopo le parole di aprile i nerazzurri hanno preso tempo e non chiudono subito l’operazione col Brescia. Altre priorità, oltre alla necessità di cedere più giocatori in esubero. In questo rallentamento il Milan si è inserito con una proposta che Cellino non ha ancora accettato, ma migliorabile ulteriormente nei prossimi giorni per provare davvero a chiudere. E l’Inter? Per il momento mantiene la sua posizione, oggi bisogna attendere, prendere o lasciare».

CHIUSURA – Per Romano, il Milan potrebbe quindi chiudere l’affare è portarsi a casa il giocatore. «Tonali da parte sua non ha tradito un patto con l’Inter, anzi ha aspettato ad oltranza ma ad oggi dà apertura anche al Milan. Non esclude un passaggio in rossonero, semplicemente vuole decollare e sentirsi importante, senza ripartire dal ritiro del Brescia dove il suo ciclo è finito. Tutti fattori che giocano a favore di Maldini e Massara, Sandro apre la strada. Ora bisogna chiudere con Cellino, l’Inter mantiene la sua posizione: l’affare Tonali si fa più avanti, ma se il Milan convincesse tutti allora sarebbe davvero finita. Per la gioia della dirigenza rossonera che ci prova seriamente, con prudenza ma sempre più convinzione di avere spazio di manovra per regalarsi un 2000 tra i migliori d’Italia».

