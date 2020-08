Romano: “Tonali-Milan? Inter avanti! Deve chiudere nei prossimi giorni”

Fabrizio Romano

Romano ha fatto il punto della situazione su Sandro Tonali, accostato a Milan e soprattutto Inter nelle ultime ore. Il giornalista sottolinea il tentativo di inserimento rossonero, ma nerazzurri in vantaggio. Di seguito le sue dichiarazioni a SkySport24

DERBY DI MERCATO – Fabrizio Romano e il futuro del regista: «Per Tonali c’è stato un inserimento del Milan qualche giorno fa. L’Inter è avanti da tempo: ha l’accordo con il giocatore ma non ha ancora chiuso con il Brescia. Per questo i rossoneri hanno avanzato una proposta di prestito molto oneroso con diritto, e non obbligo, di riscatto. Il Brescia ha detto no. L’Inter quindi resta avanti ma deve chiudere nei prossimi giorni, ora che ha sistemato la questione Conte».