Romano: «Thuram al PSG a zero come Skriniar». Niente Inter?

Romano aggiorna sulla situazione legata a Thuram, finito anche nel mirino dell’Inter. Il francese può il terzo acquisto a zero per il PSG come Skriniar e Asensio

SFUMA PER L’INTER? − Il PSG sta cambiando strategia di mercato dopo i colpi milionari ed esagerati degli ultimi anni. Dopo Skriniar e Asensio, si sono fiondati su Thuram, in uscita dal Borussia Monchengladbach. Ne parla Fabrizio Romano su Twitter: «Il PSG ha programmato una nuova serie di colloqui questa settimana per discutere di Marcus Thuram come obiettivo concreto. È nella lista di Luis Campos. Per il PSG potrebbe essere il terzo parametro zero a firmare dopo Marco Asensio già completato e Milan Skriniar che ha firmato un pre-contratto a gennaio». Il francese pure nel mirino dell’Inter per rinforzare l’attacco.