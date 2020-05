Romano: “Thiago Almada affare alla Lautaro Martinez? Due dubbi Inter”

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato di Thiago Almada, trequartista del Velez, accostato all’Inter

SITUAZIONE – Queste le parole di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, scritte su “Calciomercato.com” su Thiago Almada, trequartista del Velez, accostato all’Inter. “Il suo nome torna in continuazione dall’Argentina. “Lo vogliono, è tutto vero”, aveva garantito anche il dt del Velez a proposito di Thiago Almada nei radar dell’Inter, un classe 2001 tra i giovani più forti in assoluto in Sudamerica per talento, colpi improvvisi e maturità. Un giocatore dal potenziale importante da pescare in Argentina, proprio come quando due anni e mezzo fa l’Inter costruì l’operazione Lautaro Martinez con il Racing di Avellaneda prendendosi anche un rischio sulle cifre, ma convinta del potenziale di quello che oggi è uno dei migliori e più ambiti centravanti d’Europa“.

PROBLEMI – Romano spiega il motivo per cui Thiago Almada non sarebbe una priorità per l’Inter. “In realtà dalla società nerazzurra però filtra una versione diversa rispetto a quella trasmessa dal Velez sull’interesse per Almada. Il ragazzo è conosciuto dai dirigenti, piace per potenziale e colpi ma c’è bisogno comunque di un investimento serio e oneroso per portarlo subito in Europa. L’Inter non sta trattando Thiago e non ha pianificato un’offerta ad oggi perché il suo ruolo principale da trequartista è un problema, poco compatibile col 3-5-2 di Conte e già occupato potenzialmente da Christian Eriksen su cui andrà modellata l’Inter 2.0 del prossimo anno. Insomma, non è certo Thiago Almada la priorità e c’è anche una motivazione sul piano fisico che lascia ancora più di un dubbio, l’argentino deve mettere su una struttura importante o il calcio europeo potrà riservare complicazioni. In sostanza, ad oggi l’idea proposta da intermediari non decolla. Pur essendo un’operazione ‘alla Lautaro’…“.