Romano: “Spinazzola-Politano, sprint Roma-Inter. NovitÃ  e rebus Young”

Romano: “Spinazzola-Politano, sprint Roma-Inter. Novità e rebus Young”

Condividi questo articolo

Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, ha parlato del possibile scambio Leonardo Spinazzola-Matteo Politano tra Roma e Inter e di Ashley Young

SCAMBIO – Questi gli aggiornamenti da parte di Fabrizio Romano, giornalista esperto di calciomercato di “Sky Sport”, sull’ipotesi scambio Leonardo Spinazzola-Matteo Politano tra Roma e Inter e sui dubbi per Ashley Young nel caso in cui l’operazione riesca ad andare in porto: “L’Inter e la Roma sono al lavoro su un potenziale scambio. Che procede bene, perché nel giro di poche ore le due società si sono messe in contatto appena dopo l’infortunio di Zaniolo: la Roma ha bisogno di un esterno e l’ha individuato in quel Matteo Politano che tratta anche il Milan e già richiesto dal Napoli a metà dicembre. Il ds Petrachi si è messo in moto per chiederlo in fretta all’Inter viste le trattative già in piedi, la dirigenza nerazzurra ha aperto solo alle proprie condizioni e così è spuntata l’idea di uno scambio con Leonardo Spinazzola, laterale gradito ad Antonio Conte e capace di giocare su entrambe le fasce“.

NUOVA FORMULA – Romano quindi prosegue: “Nella giornata di oggi sono previsti ulteriori contatti diretti per provare a chiudere l’operazione di cui va ancora decisa la formula: si è iniziato a ragionare su uno scambio di prestiti ma ci si orienta adesso verso un doppio trasferimento a titolo definitivo, c’è da far quadrare qualcosa sui due contratti dei giocatori, Inter e Roma sono al lavoro con gli agenti Davide Lippi e Luca Pennacchi che gestiscono sia Politano che Spinazzola. Per le società si può procedere, avanti nei contatti con i giocatori per sistemare tutto e non si esclude di definire tutto già in questa settimana: il Milan ne ha preso atto e aspetta di vedere come si svilupperà la vicenda, mentre ci sarebbe da capire cosa vorrà fare l’Inter con Ashley Young qualora davvero Spinazzola arrivasse in nerazzurro“.