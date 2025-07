Romano: «Sommer-Galatasaray? Nella lista, ma ad oggi mai approcci»

Fabrizio Romano parla di Sommer e dell’interesse del Galatasaray nei suoi confronti. L’insider di mercato conferma quanto trapelato dalla Turchia ma frena su eventuali offerte o approcci lato Inter e giocatore.

SPESE A MILANO – Il Galatasaray prova a fare spese a casa dell’Inter e oltre ad aver messo nel proprio mirino Hakan Calhanoglu (ecco gli ultimi aggiornamenti), al club turco piace anche Yann Sommer. Si tratta di una voce che è rimbalzata nella giornata odierna, secondo cui lo stesso Gala avrebbe anche avanzato una proposta al giocatore per convincerlo a firmare per il club di Istanbul (vedi articolo). La voce è confermata da Fabrizio Romano, esperto di calciomercato, che però allo stesso tempo frena un po’. Ecco il suo aggiornamento su X: «Yann Sommer, uno dei nomi nella lista del Galatasaray per il nuovo portiere, ma non l’unico. Sono state prese in considerazione diverse opzioni e finora non è stato fatto nessun approccio né con il giocatore né con l’Inter». Quindi, l’esperto conferma l’interesse del club di Istanbul nei confronti di Sommer, ma allo stesso tempo smentisce eventuali offerte o proposte al giocatore. Insomma la situazione rimane comunque da monitorare. Il portiere svizzero ha giocato il Mondiale per Club, dopo aver disputato una grande stagione tra campionato e Champions League. Ma negli States è apparso in condizioni non proprio brillantissime. Infatti, è risultato colpevole sia contro il Monterrey, che col Fluminense agli ottavi di finale.