Romano (Sky): “Inter e Roma, contatti in corso: dialogo sui riscatti”

Condividi questo articolo

Intervenuto da Milano negli studi di “Sky Sport 24”, Fabrizio Romano – giornalista sportivo ed esperto di calciomercato – ha dato gli ultimi aggiornamenti sullo scambio tra Inter e Roma che coinvolge Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Le società sono ancora al lavoro per definire la formula dei rispettivi riscatti dopo che tutto sembrava essere destinato a finire in un nulla di fatto.

CONTATTI CONTINUI – È diventata una vera e propria telenovela di mercato quella riguardante lo scambio tra Leonardo Spinazzola e Matteo Politano. Quando tutto sembrava saltato, le due società sono tornate a riprendere i contatti e, anche in questo momento, si lavora sulle modalità dei rispettivi riscatti: «Ci sono stati dei problemi sulla trattativa Spinazzola-Politano, con Inter e Roma che avevano autorizzato a completare gli accordi definitivi, ma nelle ultime ore ci sono stati degli ostacoli. Ci sono state ore di tensione, perché lo scambio era nato con obbligo di riscatto. I nerazzurri però hanno fatto richiesta di avere il diritto di riscatto, i giallorossi hanno detto no e sono rimasti sulla loro posizione. In queste ore continuano i contatti, lo scambio non è saltato e si sta dialogando per trovare un accordo definitivo sul possibile obbligo di riscatto vincolato alle presenze dei giocatori nei rispettivi club».