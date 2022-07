Romano: «Skriniar, volontà Inter chiara ma resta sempre una variabile»

Fabrizio Romano durante il suo podcast Here We Go su Spotify ha chiarito riguardo la possibile permanenza all’Inter di Milan Skriniar.

UNA VARIABILE – Romano chiarisce riguardo il futuro del difensore sloveno: «La permanenza di Skriniar dipende dall’offerta che presenterà o meno il Paris Saint-Germain perché con un’offerta molto alta che supera i 70 milioni va tenuto tutto aperto. Allo stesso tempo la volontà dell’Inter è quella di tenere il giocatore e trattare il suo rinnovo perché dopo tanti mesi di dialoghi va concretizzato. L’offerta fissa del PSG è di 50 milioni fissi, senza bonus, la situazione è questa da un mese e mezzo».