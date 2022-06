Romano: «Skriniar, sotto una cifra l’Inter non scende! Bastoni diverso»

Romano, giornalista ed esperto di mercato, attraverso il suo podcast Here We Go su Spotify ha parlato dell’offerta del PSG per Milan Skriniar.

IN DIFESA – Fabrizio Romano aggiorna riguardo l’ultima offerta del club francese per il difensore dell’Inter: «Milan Skriniar è doloroso dover affrontare una trattativa per una sua cessione perché è amatissimo dall’ambiente e dai tifosi. Il PSG ha fatto un’offerta di 50 milioni e l’Inter ha detto assolutamente no: partono da una base di 80 milioni. I francesi vanno a rilento perché c’è una rivoluzione totale all’interno del club. Per lui c’è una trattativa, per Alessandro Bastoni no. Solo il Tottenham si è interessato ma senza presentare offerte».