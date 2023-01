Romano: «Skriniar-PSG, crolla la trattativa e resta all’Inter! Mai stato vicino»

Milan Skriniar non andrà via dall’Inter a gennaio per trasferirsi al PSG. L’esperto di mercato Fabrizio Romano aggiorna riguardo la situazione legata al difensore slovacco.

NIENTE DA FARE – Crollano definitivamente le possibilità del PSG di avere Milan Skriniar subito a gennaio. Il giocatore resterà all’Inter fino al termine del suo contratto. Questo quanto riportato da Fabrizio Romano: «Crolla definitivamente la trattativa tra Inter e PSG per anticipare l’affare Milan Skriniar a gennaio. Il PSG non ha mai offerto più di € 10 milioni per anticipare l’affare ora: l’Inter voleva € 20 milioni. Nessun accordo. Non è mai stato vicino. Il giocatore però ha già firmato con i francesi per la prossima stagione e si unirà al club a luglio».