Romano: «Sensi può restare! Brozovic, mancano dettagli. E Frattesi…»

L’Inter ieri ha staccato il pass per i quarti di finale di Coppa Italia con i nerazzurri che hanno vinto 3-2 contro l’Empoli con il gol di Stefano Sensi. Il giocatore era pronto a diventare un nuovo calciatore della Sampdoria ma ora tutto è cambiato.

PUNTO – Intervenuto nel podcast, The Here We Go Podcast, Fabrizio Romano ha fatto il punto in casa Inter. I nerazzurri potrebbero tenere Sensi ma anche le ultime su Brozovic e il futuro. «Sensi bloccato? Questo è il mercato di gennaio. Non è solo il gol, ma anche l’infortunio di Correa. Raramente ha fatto la seconda punta, vedi l’esordio con il Genoa. Dunque c’è questa possibilità che resti all’Inter. Tutto si deciderà la prossima settimana. Sensi d’altronde vorrebbe rimanere a Milano, ha un grande rapporto con i compagni e i dirigenti. Lui però chiede spazio. Appena si è sciolto dopo il gol si è visto il vero Sensi. La Samp insisterà. Brozovic? Ci vuole un po’ di tempo. Mancano ancora dei dettagli, ma l’Inter è sulla buona strada. Frattesi? E’ il giocatore che piace per il futuro. Per Scamacca è un testa a testa con la Juventus, su Frattesi invece sono più avanti i nerazzurri. Non c’è niente di fatto e poi si sa, nel mercato, le cose possono cambiare».