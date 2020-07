Romano: “Sanchez, prova Inter col Manchester United. Lautaro Martinez…”

Sanchez è in prestito dal Manchester United all’Inter sino alla prima settimana di agosto, ma i nerazzurri faranno un tentativo per prolungare il prestito o addirittura ingaggiarlo a titolo definitivo. Questo quanto dice Fabrizio Romano, in collegamento con “Sky Calcio Club”, col giornalista che ha parlato anche di Lautaro Martinez.

ATTACCO – Fabrizio Romano, dopo aver parlato di Edin Dzeko (vedi articolo), analizza la questione Alexis Sanchez: «Ingaggio? Intorno agli undici-dodici milioni di euro netti all’anno. Oggi l’Inter ne paga poco meno della metà, ma è un ingaggio altissimo. È il vero problema di questa operazione: l’Inter non ha un diritto di riscatto, è prestito secco. Deve fare una trattativa con il Manchester United, ma Sanchez partita dopo partita sta facendo sempre meglio. L’intenzione della società sul prestito è intanto prolungarlo sino al termine dell’Europa League, perché ce l’ha solo per il Getafe e vuole averlo per tutto agosto. Sta pensando di prolungare il prestito ma anche di ingaggiarlo, a un costo non elevato del cartellino visto l’ingaggio. Lautaro Martinez? Sempre fermi. Il giocatore non ha chiesto di andare via, il Barcellona non è arrivato ai centoundici milioni di euro che l’Inter chiede. Oggi la situazione rimane ferma ma da quello che sapiamo non è finita: da qui a settembre il Barcellona ha intenzione di riprovarci».